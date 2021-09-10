Франция простилась с легендой национального кино, Жан-Полем Бельмондо. Актер, ставший одним из символом "новой волны", скончался в возрасте 88 лет в понедельник, сообщает телеканал Euronews.

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"Мы любим Жан-Поля Бельмондо, потому что он был похож на нас. Великий среди великих, но он был прежде всего человеком — так его описывал Жан-Поль Сартр. Мы восхищаемся им, он заставляет нас смеяться. Бельмондо — почти такой же как мы, только лучше", — отметил в торжественной речи президент Франции Эммануэль Макрон.

Церемония прощания с актером прошла в парижском Доме инвалидов. Гроб с телом Бельмондо, накрытый французским флагом, вынесли во внутренний двор под музыку Эннио Морриконе из фильма "Профессионал". Композицию исполнил военный оркестр.

Из-за коронавирусных ограничений на церемонию пустили тысячу человек с санитарными пропусками. Для остальных — снаружи установили большие экраны.

Похороны Жан-Поля Бельмондо пройдут утром в пятницу в кругу семьи.