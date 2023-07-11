Франция решила передать Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow

Франция решила передать Украине ракеты SCALP (французское название британских Storm Shadow), дальность полета которых составляет как минимум 250 километров. Об этом, пишет Le Monde, президент Франции Эммануэль Макрон объявил в первый день саммита НАТО, проходящего в Вильнюсе.

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"Я думаю, что сегодня для нас важно послать сигнал о поддержке Украины, о единстве НАТО", — подчеркнул он.

Франция, таким образом, станет второй страной, предоставившей Украине такое оружие. Ранее дальнобойные ракеты Storm Shadow отправила в Украину Великобритания.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение Франции о передаче ракет "ошибочным", добавив, что оно "чревато последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры".

"Еще раз повторяем принципиальный подход в отношении подобных решений: эти решения не могут и не способны повлиять на ход событий в рамках СВО (специальной военной операции, так в России называют вторжение в Украину — прим. Delfi). Они могут только утяжелить участь украинского, киевского режима", — сказал он.