Франция стала первой страной ЕС, использующей ковид-сертификаты для путешественников
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Франция начала тестирование цифровых ковид-сертификатов для путешественников, являющихся частью общеевропейской системы, призванной сделать передвижение внутри блока более свободным, передает The Guardian.

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Французское приложение TousAntiCovid теперь не только помогает отслеживать контакты, но в нем можно хранить негативные результаты тестов на Covid-19, а с 29 апреля туда можно будет загрузить сертификат о вакцинации. Дополненный функционал приложения на этой неделе испытывается среди пассажиров, летящих на Корсику.

Система может быть адаптирована для публичных мероприятий, например, концертов, фестивалей и ярмарок, но не для баров и ресторанов.

Единый европейский ковид-сертификат должен начать работать 21 июня, сообщил Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейдерс. Систему осознанно не называют “вакцинным паспортом”, чтобы не дискриминировать тех, кто ещё не получил прививку. Сертификат позволит людям путешествовать без необходимости уходить на карантин, если они имеют негативный результат анализа, либо привились, либо переболели Covid-19 и всё ещё имеют антитела.

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