Франция ужесточила карантин: в Париже ввели запрет на занятия спортом в дневное время

Парижские власти ужесточили правила карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, и ограничили время для занятий спортом на улице, сообщается на сайте мэрии.

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Занятия спортом на улицах французской столицы будут запрещены с 10:00 до 19:00, поскольку в это время в городе больше всего людей. Ограничения вступят в силу 8 апреля. Об этом сообщила мэр Парижа Анн Идальго.

"С 8 апреля посещения отдельных спортивных площадок больше не будут разрешаться с 10:00 до 19:00 по всей территории Парижа. Они остаются открытыми с 7:00 до 10:00, когда толпа на улице самая маленькая", — говорится в заявлении префектуры Парижа.

Новость об усилении карантина в Париже появилась после того, как во Франции 7 апреля сообщили о рекордном количестве летальных случаев от коронавируса за сутки — 1417 человек.

В стране зарегистрировано свыше 110 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Более 10 тысяч человек скончались, причем порядка трех тысяч смертей случились в домах престарелых.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 7 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,38 млн человек. Более 300 тысяч выздоровели, 83 тысячи скончались. Франция входит в первую пятерку как по числу заболевших коронавирусом, так и по количеству погибших.