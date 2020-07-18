Франция: в Нанте горит собор святых Петра и Павла, возможен поджог

Пожар в соборе святых Петра и Павла во французском Нанте удалось взять под контроль лишь через несколько часов. Здание с почти шестисотлетней историей уже переживало крупный пожар.

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Специалисты устанавливают обстоятельства сильного пожара в соборе святого Петра и Павла в городе Нант на западе Франции. В частности, они изучают версию поджога. Пламя вспыхнуло в трех местах, заявил представитель городской прокуратуры в эфире местной радиостанции в субботу, 18 июля.

Не менее 60 огнеборцев пытались погасить пожар и сумели взять его под контроль лишь через несколько часов. Пламя, возможно, полностью разрушило большой орган, заявил руководитель пожарной бригады. По его словам, платформа, на которой установлен уничтоженный огнем музыкальный инструмент, из-за повреждений может обрушиться.

Президент Эмманюэль Макрон выразил поддержку действиям пожарных. Они не остановились перед рисками, чтобы "спасти готическую жемчужину города герцогов Бретонских", подчеркнул он.

Исторический памятник прошел через бомбардировки Второй мировой

Строительство собора началось в 1434 году и заняло 457 лет. Он внесен в список исторических памятников Франции. Здание сильно пострадало от бомбардировок в 1944 году, а в 1972-м пережило крупный пожар.

В апреле 2019 года сильный пожар нанес существенный ущерб одному из символов Франции — собору Парижской Богоматери. Значительная часть крыши обвалилась, а часы и шпиль были разрушены. Вскоре после происшествия глава Елисейского дворца пообещал, что храм восстановят к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.