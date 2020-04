Франция вошла в пятерку лидеров по числу погибших от коронавируса. В минувшие сутки в стране был побит рекорд по числу смертей за день. По данным университета Джонса Хопкинса, за последние 24 часа во Франции от коронавирусной инфекции Covid-19 скончались 1417 человек.

Общее число жертв от последствий заражения коронавирусом во Франции превысило 10 тысяч. В стране зарегистрировано свыше 110 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19.

Франция стала четвертой страной, где от коронавируса скончались более 10 тысяч человек. Гендиректор Управления здравоохранения страны Жером Саломон сообщил, что более 3 тысяч смертей случились в домах престарелых.

"С 1 марта зафиксированы 10 328 смертей среди зараженных коронавирусом. 7091 смерть зарегистрирована в больницах и 3237 — в домах престарелых", — цитирует Саломона Le Figaro.

Во всем мире уже более 1,3 млн человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. Первое место по количеству заражений уверенно занимают Соединенные Штаты (368 тысяч человек). Следом идут Испания (136 тысяч), Италия (132 тысячи), Франция (110 тысяч), Германия (103 тысячи) и Китай (82 тысячи).

#France appears to now be the epicenter of #COVID19 in Europe after they experienced a 1-day record 1,417 deaths in a 24 hour period. They now stand at 110k cases and 10,328 fatalities. pic.twitter.com/UhNeakcsld