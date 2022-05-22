Франция: вступление Украины в ЕС возможно не раньше, чем через 15-20 лет

Процесс вступления Украины в ЕС может растянуться "на 15 или 20 лет", заявил в воскресенье французский министр по европейским делам Клеман Боне.

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Выступая на еврейской радиостанции "Радио Джей" в Париже, Клеман Боне сказал: "Мы должны быть честными. Если вы говорите, что Украина вступит в ЕС через шесть месяцев, год или два, вы врете. Возможно, это произойдет через 15 или 20 лет, это займет много времени".

"Если мы скажем украинцам: добро пожаловать в Европейский союз, но вы не до конца прочитали договор, в сноске написано: это будет через 15 лет, - то я думаю, что мы создадим почву для разочарования целого поколения украинцев", - добавил Боне.

Министр повторил предложение президента Эммануэля Макрона о создании некоего нового "европейского политического сообщества", которое бы включало Украину. "Это не предотвращает членство в ЕС в дальнейшем", - сказал Боне.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в субботу, комментируя предложение Макрона, что любой альтернативой заявке Украины на вступление в Европейский союз будет "компромисс" с Россией, в ответ на предложение Макрона.

Основной причиной начала войны России против Украины считается стремление Украины вступить в ЕС и НАТО.

Инициатива Макрона о "европейском политическом сообществе" должна быть обсуждена на саммите ЕС в июне.