Франция ввела пограничный ковид-контроль и комендантский час с шести вечера

Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о новых санитарных ограничениях из-за пандемии, сообщает RFI. На всей территории страны расширяется действие комендантского часа: запрет покидать дома без веской причины будет действовать с 18 часов. С 18 января все въезжающие во Францию из-за пределов ЕС будут обязаны представить отрицательный тест на Covid-19, самоизолироваться на семь дней, а затем сделать повторный тест.

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Эпидемиологическая ситуация во Франции — по сравнению с соседними странами — пока остается "подконтрольной", но "нестабильной", — сообщил на специальной пресс-конференции глава французского правительства. По его словам, Франции, похоже, удалось пройти через период рождественских и новогодних праздников, а также каникул без "всплеска эпидемии". Но эпидемия стабилизировалась на "высоком плато" со средним числом ежедневных заражений на уровне 16 000 случаев.

В этой ситуации власти решили продлить комендантский час в общенациональном масштабе. На всей территории Франции с субботы, 16 января, он будет начинаться в 18 часов, а не в восемь вечера, как до сих пор. Сейчас во всех департаментах Франции показатель заболеваемости ковидом превышает тревожный эпидемический порог — 50 заразившихся на 100 тысяч населения в течение семи дней. В случае "серьезного ухудшения" показателей в ближайшие дни во Франции может быть объявлен третий по счету локдаун.

С 18 января все желающие въехать во Францию из стран, расположенных за пределами Евросоюза, будут обязаны представить отрицательный тест на Covid-19. По прибытии во Францию всех ждет обязательство находиться на самоизоляции в течение семи дней, а затем необходимость сделать повторный тест.

С 18 января во Франции расширяется кампания вакцинации. Министр здравоохранения Оливье Веран напомнил, что с понедельника прививки от ковида смогут делать все французы старше 75 лет (о чем было объявлено несколько дней назад).

В четверг министр также сообщил, что право на приоритетную вакцинацию с 18 января получат и более молодые люди, имеющие ряд серьезных, в том числе хронических, заболеваний (порядка 800 000 человек). В общей сложности вакцинация на будущей неделе станет доступной для почти 6,5 миллионов французов.