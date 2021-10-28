Франция захватила британское судно в своих территориальных водах

Франция захватила британский траулер в своих территориальных водах в ночь на 28 октября. Судно занималось незаконной рыбной ловлей недалеко от города Гавр в Ла-Манше и попалось французским патрульным кораблям, передает BBC News.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Во время ночных проверок французы наткнулись на два британских промысловых судна, которые показались им подозрительными. Одна из лодок сначала не подчинилась требованиям властей и получила предупреждение за сопротивление. На второй не нашлось нужных документов для рыбной ловли, и в итоге она была конфискована французскими властями.

Французский министр моря Анник Жирарден заявила, что проверки в Ла-Манше усилены в связи с переговорами о лицензировании между Европейским союзом и Соединенным Королевством. По ее словам, Франция предупреждала Лондон о таком развитии событий неделю назад, обещая задерживать британские суда, если вопрос с лицензиями на вылов рыбы не будет решен в ближайшее время.

В Соединенном Королевстве действия континентального соседа назвали несоразмерными и пообещали быстро разобраться в ситуации.

Ранее правительство Франции пригрозило санкциями Великобритании, если та продолжит саботировать заключенное соглашение по квотам на отлов рыбы в Ла-Манше для французских моряков.

"Рыбная война" началась между двумя сторонами после Brexit, одной из целей которого Лондон называл восстановление контроля над своими территориальными водами. С тех пор инциденты в Ла-Манше приобрели регулярный характер.