Франция запретила короткие внутренние авиаперелеты, чтобы снизить выбросы CO2

Власти Франции запретили все внутренние авиарейсы на короткие расстояния в интересах сокращения выбросов в атмосферу двуокиси углерода.

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Законодатели еще два года назад проголосовали за предложение отменить авиарейсы на маршрутах, где этот же путь можно проделать на поезде в пределах двух с половиной часов. Теперь, к примеру, самолеты не будут летать из Парижа в Нант, Лион или Бордо, однако критики запрета уже назвали его символическим.

Как заявил журналистам агентства AFP исполняющий обязанности главы отраслевой группы Airlines for Europe (A4E) Лоран Донсель, запрет на такие перелеты окажет лишь минимальный эффект на выбросы CO2.

По его словам, вместо таких запретов правительству стоило бы поддержать более реалистичные подходы к решению этой проблемы.

Пандемия коронавируса сильно ударила по авиаперевозчикам во всем мире. По данным веб-сайта Flightradar24, отслеживающего все коммерческие рейсы, в прошлом году число перелетов сократилось по сравнению с доковидным 2019 годом на 42%.

Между тем, от французских властей требовали еще более жестких мер по снижению выбросов двуокиси углерода.

Созданная в том же 2019 году президентом Макроном Гражданская конвенция по климату, под которой подписались 150 представителей французской общественности, предлагала запретить все авиарейсы, которые можно было заменить поездкой на поезде в пределах 4 часов.

Однако в конечном итоге, после возражений некоторых регионов и авиакомпании Air France-KLM, остановились на цифре в два с половиной часа.