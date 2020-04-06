Француз отправился за сигаретами в Испанию и потерялся в горах

Житель французского Перпиньяна во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, пошел за сигаретами в Испанию и заблудился в Пиренеях. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

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Курильщики в приграничных районах Франции часто покупают сигареты в Испании, поскольку там они стоят дешевле. Несмотря на карантин, француз отправился пешком через горы. Он упал в горный поток, запутался в кустах ежевики и позвал на помощь.

Чтобы спасти курильщика, власти задействовали вертолет. Мужчину нашли "истощенным и дрожащим от холода" недалеко от границы, рассказали в полиции. Теперь он заплатит штраф в размере 135 евро за нарушение условий карантина.

Европа оказалась одним из эпицентров пандемии коронавируса. Подтверждены свыше 627 тысяч случаев заражения, погибли 46 тысяч человек.