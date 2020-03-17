Французам разрешили выходить на улицу только с объяснительными записками

Каждый человек во Франции, решивший выйти из дома, должен будет иметь при себе специальный документ, в котором он объясняет причины перемещения и ставит свою подпись.

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Этот документ, в котором необходимо также указать свое имя и фамилию, дату рождения и адрес, можно скачать на сайте МВД, распечатать и заполнить. Если нет принтера, его можно написать от руки, сообщило международное французское радио.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что с полудня 17 марта во Франции вводятся ограничения на перемещения на срок минимум 15 дней. Нарушителей будут наказывать, заявил Макрон. За нарушение карантинных ограничений предусмотрен штраф в 38 евро. В ближайшее время он будет увеличен до 135 евро.

Причин для того, чтобы выйти из дома, может быть пять. В их числе поход на работу в случае невозможности работать из дома. При этом при себе нужно иметь и документ, подтверждающий, что работа из дома невозможна.

Кроме того, уважительные причины - выход из дома для покупки товаров первой необходимости в разрешенные точки продаж, визиты к врачу, неотложные семейные вопросы: помощь уязвимым людям и присмотр за детьми; краткие перемещения недалеко от дома, "связанные с личной физической активностью", но исключающие любые компании и собрания; выгул животных.

Ограничения на передвижения не коснутся некоторых профессий, в частности, медработников, журналистов.