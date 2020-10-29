Французам запретили выходить из дома без необходимости
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В рамках всеобщего режима самоизоляции, к которому Франция возвращается из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, жителям будет разрешено покидать свои дома только для покупки продуктов, поездок на работу, по медицинским или неотложным семейным обстоятельствам. Об этом заявил премьер-министр Жан Кастекс, передает Reuters.

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Тем, кто вышел из дома, нужно будет иметь при себе специальный документ с объяснением причин для этого, его подлинность будет проверять полиция.

При этом граждане смогут в течение часа заниматься спортом на свежем воздухе и на расстоянии не далее 1 км от дома.

Все магазины, за исключением автомастерских, супермаркетов, прачечных, оптики и аптек, будут закрыты.

Школы продолжат работать, но для всех учеников старше шести лет введут обязательный масочный режим. Ранее мера не распространялась на детей младше 11 лет.

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