Французская монахиня признана старейшей жительницей Земли

Сестра Андре, французская 118-летняя монахиня, после смерти 119-летней японки Кане Танаки, официально признана старейшей жительницей планеты.

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Сестра Андре, урожденная Люсиль Рандон, родилась 11 февраля 1904 года в Алесе, на юге Франции, и сегодня живет в Тулоне вместе с другими монахинями Общества дочерей милосердия.

В январе она перенесла коронавирусную инфекцию, которая, по ее словам прошла почти незамеченной.

"Я не уверена, что у меня это было. Мне сказали, что у меня это было, я очень устала, это правда, но я ничего не понимала. Я все время лежала", — рассказала она журналистам.

Предыдущая рекордсменка по продолжительности жизни Кане Танака рассказывала, что секрет ее долгожительства — семья, надежда, вера в бога, здоровый сон и диета и занятия математикой.

Японка считала, что надо всегда "делать то, что тебе нравится, и есть то, что нравится каждый день."