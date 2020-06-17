Французский спецназ направлен в Дижон для подавления беспорядков

Дополнительные силы французской полиции направлены в город Дижон, где уже несколько дней продолжаются беспорядки, вызванные конфликтом между проживающими во Франции чеченцами и местными жителями североафриканского происхождения. Силы безопасности дадут "чрезвычайно жесткий ответ", заявил во вторник, 16 июня, госсекретарь при министре внутренних дел Лоран Нуньес.

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По словам Нуньеса, городской полиции Дижона будут помогать два отряда специального назначения. Начатое расследование выявит все преступные деяния зачинщиков беспорядков, подчеркнул Нуньес.

Конфликт в Дижоне

По данным городской администрации Дижона, в результате беспорядков ранено не менее 10 человек, среди них владелец пиццерии, получивший тяжелое ранение во время произошедшей перестрелки. Были задержаны не менее четырех человек, сообщает агентство AFP.

Предположительно, поводом к началу конфликта стало нападение на 16-летнего чеченского подростка в пригороде Дижона Грезиле местных жителей североафриканского происхождения. После 12 июня к месту событий съехались представители чеченской общины числом до 200 человек. В результате столкновений враждующих сторон на улицах возникали баррикады, поджигались автомобили и мусорные баки, происходила стрельба.

Вооруженные группы до 100 человек

Полиции приходилось иметь дело с группами от 50 до 100 человек, вооруженными битами и огнестрельным оружием, рассказал представитель полицейского профсоюза Стефан Рагоне в интервью новостному порталу Franceinfo. Многие участники конфликта закрывают лица масками. Сообщается также, что противники чеченцев расписывают стены граффити, восхваляющими Владимира Путина, имея в виду две войны в Чечне, в результате которых российские вооруженные силы победили чеченские формирования. После этого во Франции предоставлялось убежище многим уроженцам Чечни.

Представители местных властей полагают, что беспорядки могут быть связаны с наркоторговлей и дележом территорий. Похожий конфликт с участием чеченцев произошел несколько дней назад в Ницце, где были ранены четыре человека.