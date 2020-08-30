Французского офицера заподозрили в госизмене в пользу России
Foto: AP/Scanpix/LETA

По версии властей Франции, подполковник, работающий на базе НАТО в Италии, передавал сверхсекретные документы российским спецслужбам. Военного арестовали, сейчас он находится в одной из тюрем Парижа.

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Сотрудники Главного управления внутренней безопасности (DGSI) Франции задержали офицера, которого подозревают в государственной измене и передаче сверхсекретных документов российским спецслужбам. Об этом сообщила министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли в эфире радио «Европа 1».

«Могу подтвердить, что в отношении высокопоставленного офицера начата судебная проверка в связи с подозрением о передаче (важной информации) или нанесении ущерба безопасности. В отношении него была начата соответствующая процедура», — сказала министр.

По ее словам, французские власти приняли «все необходимые меры». Теперь, как отметила Парли, органы правосудия должны определить, виновен ли военный в передаче секретных сведений России или нет.

По информации радиостанции, речь идет о подполковнике, который работал на военной базе НАТО в Италии. Его арестовали, когда он завершал отпуск и собирался вернуться в расположение базы. Сейчас подозреваемый находится в тюрьме Ла Санте в Париже.

Российские власти пока не прокомментировали эту информацию.

Летом прошлого года на Украине арестовали сотрудника одного из оборонных предприятий по подозрению в госизмене. По версии украинской Генпрокуратуры, в 2014 году его завербовали российские спецслужбы, которым он передавал информацию о поступающей на ремонт военной технике.

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