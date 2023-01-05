ФРГ и Норвегия построят трубопровод для прокачки водорода
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Вице-канцлер ФРГ Хабек и премьер Норвегии Стере договорились о стратегическом партнерстве двух стран в энергетике. К 2030 году планируется построить трубопровод для поставки водорода в Германию.

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Германия и Норвегия договорились о долгосрочном тесном партнерстве в сфере энергетики и защиты климата. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, в ходе встречи в четверг, 5 января, в Осло, согласовали стратегическое партнерство, ключевым элементом которого является сооружение к 2030 году трубопровода для поставок водорода в Германию.

Сначала норвежский концерн Equinor будет поставлять в Германию по этому трубопроводу природный газ, а впоследствии — произведенный с помощью возобновляемой энергии водород, который будет приниматься немецкой компанией RWE. "Мы знаем, что водород особенно важен для зеленой трансформации и для Германии. Мы хотим построить газовые электростанции, которые будут работать на водороде. Этот водород может и должен поступать из Норвегии", — сказал Стере.

Германия и Норвегия планируют также сотрудничать в сфере подземного хранения углекислого газа по технологии CCS (Carbon Capture and Storage). Данная технология в ФРГ запрещена, но Хабек намерен добиваться принятия необходимых поправок к закону. "В связи с установленными целями в сфере защиты климата у нас больше нет времени на поиск альтернатив. Лучше закачивать СО2 в землю, чем выпускать его в атмосферу", — пояснил Роберт Хабек.

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