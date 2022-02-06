ФРГ не исключает отправки дополнительных сил бундесвера в Литву

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт не исключает отправки дополнительного контингента служащих бундесвера в Литву. "Мы уже вносим важный вклад в Литве, где мы являемся единственной страной ЕС, возглавляющей боевую группу (НАТО. - Ред.)", - заявила Ламбрехт в интервью изданиям группы Funke, опубликованном в субботу, 5 февраля. - В целом войска для усиления готовы, сейчас мы обсуждаем детали с Литвой".

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По словам Кристине Ламбрехт, Германия направляет также истребители Eurofighter для воздушного наблюдения в Румынию. "Каждый в НАТО может на нас положиться", - подчеркнула министр.

На протяжении пяти лет Германия играет важную роль в миссии НАТО в Литве. Около половины международного контингента альянса в этой стране (около 600 военных) были направлены туда ФРГ.

Так называемые "боевые группы НАТО", возглавляемые Соединенными Штатами, Германией, Канадой и Великобританией, призваны остановить противника в случае нападения в регионе и выиграть время для прибытия подкрепления из стран альянса.

В четверг, 10 февраля, канцлер ФРГ Олаф Шольц примет в Берлине глав государств и правительств стран Балтии. Ожидается, что центральными темами их беседы станут конфликт вокруг Украины и ситуация в сфере безопасности в Восточной Европе.

Германия отказывается поставлять оружие Украине

В интервью изданиям группы Funke Кристине Ламбрехт подтвердила отказ Германии от поставок оружия в Украину. "Это четкая позиция федерального правительства ФРГ - и в прошлых легислатурных периодах: мы не поставляем вооружений в кризисные регионы, чтобы не способствовать там дальнейшей эскалации", - подчеркнула министр обороны Германии.

"В конфликте вокруг Украины партнеры вернулись за стол переговоров - например, в рамках Совета Россия-НАТО и "нормандского формата". Поэтому сейчас наша задача - это деэскалация. Мы хотим разрешить этот конфликт мирным путем", - добавила Ламбрехт.

Комментируя перспективу вступления Украины в НАТО, Ламбрехт заявила: "Подавать заявку на вступление в НАТО - суверенное решение Украины. Но пока этого нет на повестке".