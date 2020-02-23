ФРГ: в Ханау тысячи человек выразили солидарность с жертвами теракта

Несколько тысяч человек в воскресенье, 23 февраля, вышли на улицы Ханау, чтобы почтить память жертв теракта, а также подать пример толерантности и человеколюбия. "Главное нас выступить против террора, ксенофобии и антимусульманского расизма. Наше послание гласит: Мы — Германия, мы принадлежим друг-другу", — заявил журналистам соорганизатор акции Тойфик Ошкан.

По оценкам полиции, в мероприятии на месте теракта приняли участие до 10 тысяч человек, среди которых были родственники жертв, посол Турции в ФРГ Али Кемаль Айдын, обербургомистр Ханау Клаус Камински. Необходимо скорейшим образом найти противоядие против ненависти, считает посол Турции.

По его словам, из года в год растет число нападений на мусульман, мечети, турецкие общества в Германии. "Так не может и не должно продолжаться", -заявил Айдын. В свою очередь обербургомистр назвал случившиеся "самыми тяжелыми и темными днями и часами, которые Ханау пережил в мирное время".

19 февраля 43-летний немец Тобиас Р. застрелил девять человек в двух кальянных в городе Ханау, который находится в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне. Как минимум, пять человек получили в результате стрельбы тяжелые ранения. После этого преступник вернулся домой, где, предположительно, убил свою 72-летнюю мать и покончил с собой. Министерство внутренних дел Германии признало стрельбу в Ханау расистски мотивированным терактом.