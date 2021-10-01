ФСБ назвала данные, за сбор которых становятся "иноагентами"

Полный перечень проблемных данных имеет объем в девять страниц. Эти данные не являются гостайной, но, по мнению ФСБ, могут быть использованы против госбезопасности России.

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала приказ с перечнем сведений, за сбор которых можно получить статус "иноагента", сообщили в четверг, 30 сентября, российские СМИ со ссылкой на приказ ФСБ, датированный еще 28 сентября. Список данных, разработанных в соответствии с поправками в законодательство, одобренными Госдумой и президентом РФ Владимиром Путиным в конце 2020 года, включает 60 пунктов и имеет объем в 9 страниц.

Эти сведения не являются гостайной или секретной информацией, но, по мнению ФСБ, потенциально могут использоваться иностранными государствами и организациями в ущерб госбезопасности России. Стать "иноагентом" можно, к примеру, за сбор и передачу данных о финансовых проблемах "Роскосмоса" или о закупках, проводимых армией.

Иностранный паспорт не защитит от присвоения в РФ статуса "иноагента"

Статус "иноагента" можно получить и за сбор сведений о подготовке, заключении, содержании, выполнении, прекращении или приостановлении действия международных договоров, а также о "строительстве и развитии" войск и воинских формирований. Проблемой может стать сбор информации о ходе и результатах рассмотрения сообщений о преступлениях в армии, которые расследуются ФСБ и военным следствием СК, и "сведений о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках".

При этом неважно, является ли претендент на занесение в реестр "иноагентов" гражданином России или иностранцем - признать "иноагентом" за сбор этих данных в интересах иностранного источника, согласно действующему законодательству, можно вне зависимости от наличия иностранного паспорта.