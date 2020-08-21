ФСБ обвиняет семерых россиян в попытке похищения лидера ДНР. Кто эти люди

ФСБ сообщила о задержании семи человек, обвинив их в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, попытке похищения на территории России и вывоза на Украину одного из лидеров самопровозглашенной ДНР. Служба безопасности Украины назвала эти сообщения фейком.

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"В результате проведения спецоперации вскрыта и пресечена противоправная акция спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению на Украину гражданина Российской Федерации, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ", — сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей ФСБ.

ФСБ не назвала имя человека, которого якобы планировали похитить, и место проведения операции. Но на 31-й секунде видеоролика, распространенного ФСБ через агентство ТАСС, на заднем плане появляется здание с российским гербом. Основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев определил, что это управление федеральной налоговой службы в подмосковном Королеве.

После убийства главы ДНР Александра Захарченко в Россию была вынуждена перебраться часть его команды, некоторые из них обосновались в Подмосковье.

В частности, по данным Русской службы Би-би-си, в Московской области поселился бывший министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев, известный под позывным "Ташкент".

Но собеседник Би-би-си, в 2014-2015 годах имевший отношение к военному командованию ДНР, заявил, что задержанные "хотели осуществить захват под видом сделки по недвижимости. А этим в Подмосковье занимается Бородай".

Сам первый глава самопровозглашенной республики Александр Бородай сказал Би-би-си, что ему достоверно неизвестно, связана эта история с ним или нет. "Есть сведения, что речь могла идти о группе лиц, а там на удачу: кого удастся выцепить, — сказал он. — Я не исключаю, что мог входить в такой список". По его словам, операция по задержанию подозреваемых "завершилась не вчера и не сегодня", но уточнить точную дату, когда были произведены аресты, он не смог.

Кого задержала ФСБ

Согласно сообщению ФСБ, при попытке похищения задержаны граждане России — Т. Макаров, М. Мищенко, О. Капкаева, А. Кормич, М. Пызин, Е. Мороз, В. Долгов.

На видео ФСБ видны лица двух задержанных. Лежащего на капоте мужчину в серой футболке Би-би-си вычислить не удалось. "Вы говорите, что делать, я буду делать", — спокойно предлагает он сотрудникам в штатском. "Голову поверни, все нервы… [измотал]", — грозно отвечает мужчина в балаклаве.

В другом задержанном сервисы по распознаванию лиц определяют 38-летнего Тимура Макарова. Его полный тезка — первый в списке "организаторов похищения", опубликованном ФСБ.

Макаров родился в Ташкенте и в соцсетях использовал фамилию Хамидов. В последние годы он жил в Наро-Фоминском районе Московской области и зарабатывал на жизнь как таксист, персональный водитель в технологической компании и экспедитор в крупной сети супермаркетов. Помимо этого он размещал в интернете объявления о продаже автомобилей. Не позже 2016 года Макаровым заинтересовалась полиция: якобы он "мошенническим путем пытался завладеть автомобилем "Хендэ", принадлежащим лизинговой компании. Сведений о его судимости у источников Би-би-си с доступом к базам персональных данных нет.

"Ружье или это… я не понимаю в этом. И дать объявление, чтобы его, того…" — растерянно объяснял Макаров сотрудникам ФСБ, пока те перебирали его личные вещи.

Также на видео ФСБ видна черная "Ауди А6", на которой могли перемещаться задержанные. Прогнав номер автомобиля через несколько бесплатных сервисов в Telegram, Би-би-си обнаружила, что автомобиль принадлежит жителю Петербурга Деонисию Степанюку, который может приходиться отцом одной из задержанных — Оксане Капкаевой. Женщина с такой фамилией и инициалами есть в списке, опубликованном ФСБ.

Оксана Капкаева была соучредителем и гендиректором нескольких компаний в Петербурге и Москве. Компании занимались строительством, недвижимостью и оптовой торговлей рыбой. В "портфеле" Капкаевой осталась лишь одна действующая компания — ООО "Балтинвестстой" с уставным капиталом в 14 тыс. рублей.

Кого ФСБ называет заказчиками похищения

Организатором и координатором похищения, по данным ФСБ, выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко.

"Байдала известен органам безопасности и компетентным органам ДНР как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки министерства обороны Украины, а также доверенное лицо 5-го управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом "Швед". В ДНР Байдала проходит по ряду уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, в том числе убийства Александра Захарченко", — говорится в сообщении ФСБ.

В российской спецслужбе говорят, что эти люди действовали под руководством департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ), в составе 5-го управления которого функционирует отдел, непосредственно ведущий работу с ОПГ на территории России.

В СБУ назвали это фейком: "Служба безопасности Украины отмечает, что обнародованная информация является продолжением цепи обычных фейков российской стороны".

"У них каждый второй задержанный — или сотрудник СБУ, или украинской разведки", — сказали в украинской разведслужбе.

"Для создания алиби фигурантам спецслужбы Украины заранее распространили в СМИ сообщение о "задержании Байдалы за незаконное хранение оружия". В свою очередь, Байдала и Мищенко сформировали две группы захвата из членов российской криминальной структуры для непосредственного (насильственного) похищения", — заявили в ФСБ.

Месяц назад украинские СМИ действительно сообщали о задержании Байдалы. В ФСБ же утверждают, что он дистанционно осуществлял непосредственное личное руководство обеими группами в режиме реального времени.

По данным ФСБ, Байдала и Мищенко пообещали исполнителям похищения вознаграждение в размере 200 тысяч долларов и выплатили аванс — 50 тысяч.

Представитель московского управления Следственного комитета России Юлия Иванова сообщила, что возбуждено уголовное дело о покушении на похищение человека.

По ее словам, 30 июля под обманным предлогом приобретения недвижимости потерпевшего задержанные проследовали с ним в Московскую область, где в автомобиле ударили электрошокером, однако не смогли довести свой умысел до конца, так как потерпевший оказал активное сопротивление и смог покинуть автомобиль.

Всем задержанным предъявлено обвинение, они содержатся под стражей.