ФСБ: при попытке прорыва в Брянской области убиты четверо "украинских диверсантов"

ФСБ России заявила, что вместе с министерством обороны РФ пресекла попытку проникновения "украинской диверсионно-разведывательной группы" на территорию Брянской области в приграничном Стародубском районе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. В спецслужбе утверждают, что четыре диверсанта убиты.

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"На месте боестолкновения, помимо иностранного вооружения, взрывных устройств, приборов связи и навигации, обнаружены FPV-дроны с наклейками "Собственность ФСБ России" и российской символикой, что свидетельствует о подготовке провокаций и диверсионных акций на российской территории", — сообщили в ФСБ.

15 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа "предотвращена попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы". По его словам, пострадал работник сельхозпредприятия, частично повреждены производственные помещения.

Российский телеграм-канал Baza сообщил, что около 12:00 15 августа между селами Курковичи и Ломаковка на границе с Украиной пограничники ФСБ нашли рюкзаки. Когда они стали осматривать вещи, по ним открыли огонь из автоматов. В ходе боя "диверсанты" отступили. После перестрелки в районе Курковичей со стороны Украины начался минометный обстрел, из-за чего ветеринар местного молококомплекса получил контузию, утверждает Baza.