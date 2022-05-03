Сотрудники ФСБ вызывают на опросы членов семей россиян, которые уехали из страны, и уговаривают их вернуть родственников в Россию. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на правозащитный проект "Первый отдел".

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Правозащитники рассказали, что с начала войны к ним стали обращаться люди, на которых ФСБ пыталась завести дела — сотрудники службы провели оперативно-розыскные мероприятия, но обвинение пока не предъявляли.

Таким людям, уточняет "Первый отдел", силовики на словах заявили, что ищут изменников, шпионов и "пособников СБУ". После чего многим из них удалось уехать из России.

"Но теперь их родственников стали приглашать на беседы в ФСБ. Силовики вызывают членов семей на опросы и уговаривают вернуть родных в Россию. Видимо, кто-то очень хочет повышения по службе за поиск „шпионов"", — сообщают правозащитники, которым известно о пяти таких случаях.