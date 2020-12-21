ФСБ прокомментировала разговор Навального с предполагаемым отравителем
Foto: Reuters/Scanpix /LETA

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ назвали провокацией и подделкой запись телефонного разговора оппозиционера Алексея Навального с одним из его предполагаемым отравителем.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Размещенное Навальным в сети интернет так называемое расследование о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности, осуществление которой не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб", - заявили в Центре общественных связей ФСБ России в понедельник, 21 декабря.

Как отметили ведомстве, "использование способа подмены номера абонента - известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях". Этот метод позволяет "исключить возможность установки реальных участников разговора". Кроме того, в ФСБ заявили о проведении проверки в этой связи. По ее результатам будет дана процессуальная оценка, отмечается далее.

Телефонный звонок Навального предполагаемому отравителю

Ранее в тот же день Алексей Навальный опубликовал запись телефонного разговора с одним из предполагаемых участников своего отравления. Под видом помощника секретаря СБ РФ Николая Патрушева он позвонил военному химику из Института криминалистики ФСБ Константину Кудрявцеву, одному из фигурантов расследования Bellingcat и The Insider о причастности ФСБ к отравлению оппозиционера. Звонок был сделан за несколько часов до публикации результатов расследования 14 декабря.

Предполагаемый Кудрявцев подтвердил версию журналистов-расследователей, что он летал в Омск 25 августа за одеждой Навального, уже после того как того увезли в Германию, чтобы забрать ее для устранения следов боевого отравляющего вещества "Новичок". Он сообщил, что ему поручили уделить особое внимание при очистке одежды внутренней стороне трусов, что, по мнению Навального, подтверждает гипотезу о нанесении яда именно туда.

В ходе разговора собеседник Навального упоминает фамилии двух предполагаемых исполнителей покушения - Алексея Александрова и Ивана Осипова, а также своего начальника Станислава Макшакова. Он называет и еще одного участника операции - Василия Калашникова, который в журналистском расследовании не упоминается. The Insider установил, что Калашников является экспертом в области газовой хроматографии/масс-спектрометрии - метода обнаружения метаболитов нервно-паралитических агентов в биологических образцах.

Отравление Навального и причастность ФСБ

В расследовании Bellingcat и The Insider, основанном на анализе данных биллинга мобильных телефонов и баз данных авиапассажиров, утверждается, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ, сопровождавших его в поездках по РФ с 2017 года. Журналисты назвали имена и псевдонимы оперативников, которые, по их данным, участвовали в покушении на Навального. Это Станислав Макшаков, Олег Таякин ("Тарасов"), Алексей Александров ("Фролов"), Иван Осипов ("Спиридонов"), Константин Кудрявцев ("Соколов"), Алексей Кривощеков, Михаил Швец ("Степанов") и Владимир Паняев. Из полученных данных следует, что покушение на него не могло быть совершено без разрешения главы ФСБ и лично президента РФ Владимира Путина, уверен Навальный.

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, вылетевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите". В коме Навальный находился 19 дней. Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы боевого вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты ОЗХО.

Руководство РФ отрицает все обвинения в причастности к покушению на оппозиционного политика. ЕС и Великобритания 15 октября ввели санкции за отравление Навального. Москва в ответ заявила о введении контрмер в отношении ведущих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции. Более 50 стран - участниц ОЗХО в конце ноября призвали Россию расследовать отравление политика.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

92

Source

Deutsche Welle

Tags

Алексей Навальный Владимир Путин
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Как сапожник без сапог. Кристине Гарклава рассказывает историю Эвиты
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Рентген для бизнес-процессов: как компании работают над прозрачностью и что она даёт?
Подводные дроны, произведенные в Рижском порту, успешно конкурируют на мировых рынках