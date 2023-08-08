ФСБ РФ получит данные о поездках на "Яндекс.Такси" за пределами России

С 1 сентября Федеральная служба безопасности России в соответствии с постановлением правительства получит полный доступ к информации о поездках на такси через сервисы "Яндекс" не только в РФ, но и в других странах, где работает компания. Об этом пишет во вторник, 8 августа, издание "Медуза" со ссылкой на источники и документы компании.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Месяц назад правительство России утвердило постановление, обязывающее агрегаторов такси, включенных в реестр организаторов распространения информации, предоставлять ФСБ круглосуточный доступ к их базам данных. В числе прочего спецслужбе будут доступны имя пользователя, его телефонный номер, электронный адрес, банковская информация, комментарии пользователя, а также адреса поездок. Как говорится во внутренней переписке сотрудников "Яндекса" с руководством, базы данных зарубежного приложения для заказа такси Yango расположены в России и разделения на международную и российскую части не существует.

Дата-центры компании расположены в Московской, Рязанской и Владимирской областях, еще один строится в Калуге. До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину часть данных находилась в дата-центре компании в городе Мянтсяля в Финляндии, но больше они там не хранятся, рассказали три источника "Медузы" в "Яндексе". Сам сервис под разными именами до сих пор работает более чем в 20 странах, включая Израиль, Норвегию, Финляндию, Беларусь, Казахстан, Грузию и Армению.

После начала войны компания внесла правки в свою политику конфиденциальности, добавив оговорку, что в Финляндии больше не обрабатываются данные пользователей Yango. Но пользователи вряд ли могли узнать об этом, поскольку вместо пользовательского соглашения и политики конфиденциальности по ссылке в окне регистрации пользователю выдавалась ошибка, пишет "Медуза".

После запроса журналистов офис омбудсмена по защите данных (DPA) Финляндии распорядился приостановить передачу в Россию любых персональных данных клиентов службы такси Yango, работающей в Финляндии и Норвегии, пишет "Медуза".

Омбудсмен Финляндии по кибербезопасности Ану Талус заявила изданию, что вопрос безопасности данных сервиса такси "вызывает беспокойство" и требует "детальной оценки". Она отметила, что узнала о постановлении правительства РФ от журналистов.

По мнению бывшего директора по технологиям "Яндекса" Григория Бакунова, доступ ФСБ к данным о поездках за границей представляет особый риск для россиян, которые после начала войны переехали в Кыргызстан, Казахстан, Армению и Грузию.