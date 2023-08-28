ФСБ РФ задержала экс-сотрудника консульства США во Владивостоке

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в понедельник, 28 августа, сообщила о задержании бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова в рамках дела о сборе информации о мобилизации, ходе "специальной военной операции" (так власти РФ называют войну в Украине), и протестной активности россиян в преддверии выборов президента.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По утверждению ФСБ, Шонов собирал информацию по заданию "сотрудников политического отдела посольства США в Москве Силлина Джеффри и Бернстайна Дэвида". В спецслужбе заявили, что планируется "осуществить допросы указанных американских дипломатов, в связи с чем в адрес посольства США в Москве направлены соответствующие повестки".

ФСБ опубликовала видео, на котором Шонов дает признательные показания. Он говорит, что, помимо задач по сбору информации, первый секретарь посольства США Дэвид Бернстайн поручил ему искать "лиц из числа журналистов, бизнесменов, политиков, которые были лояльны к США и которых они могли бы использовать для сбора информации".

Из видеозаписи следует, что Шонов был задержан несколько месяцев назад — на кадрах, где его выводят из дома, виден снег. Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством").

Статья 275.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей (9700 евро) или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет. Эта статья, по смыслу близкая к статье о госизмене, была добавлена в уголовный кодекс России в прошлом году.