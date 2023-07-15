ФСБ сообщила о предотвращении убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак

Служба Федеральной безопасности (ФСБ) РФ отчиталась о предотвращении убийства главного редактора RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. Об этом пишет "Новая газета. Европа" со ссылкой на РИА Новости.

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Как сообщила ФСБ, группа задержаны неонацисты из группы "Параграф-88" в Москве и Рязанской области. ФСБ утверждает, что члены этой группировки планировали совершить убийства по заказу Службы безопасности Украины (СБУ) за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство. Они также собирали информацию о местах работы и проживания Симоньян и Собчак.

"У задержанных изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники", — говорится в сообщении.

RT опубликовало видеозапись допроса 18-летнего москвича, который был задержан в рамках расследования планирования убийства Собчак и Симоньян. Задержанный, представившийся Михаилом Балашовым, заявил, что он создал группировку "Параграф-88" и привлекал несовершеннолетних в ее ряды. После этого, как утверждает задержанный, с ним связались украинские спецслужбы, которые заказали убийство главы RT Симоньян и телеведущей Собчак.

После задержания члены группировки "Параграф-88" объявили о самороспуске и переходе в другие организации, сообщил Telegram-канал "Осторожно, новости".

По информации телеграм-канала, шестерых человек, включая Михаила Балашова, а также Савельева, Новика, Захарова, Гусева и Емельянова, доставили в Басманный суд по обвинению в "покушении".

The Insider со ссылкой на участника группировки NS/WP сообщил, что задержанных подвергают пыткам с целью получения признаний о планировании террористических актов, взаимодействии с другими составами NS/WP Crew и связях с Украиной.

"Пытают током, душат, одному (вроде как) сломали руку", — рассказал собеседник издания.