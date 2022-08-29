ФСБ России утверждает, что в убийстве правой активистки Дарьи Дугиной участвовал украинец Богдан Цыганенко. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

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По мнению российской спецслужбы, Цыганенко родился в 1978 году и был "членом украинской диверсионно-террористической группы" вместе с другой гражданкой Украины Натальей Вовк — ее ФСБ назвала исполнительницей убийства Дугиной на прошлой неделе.

Как утверждает ФСБ, мужчина прибыл в Россию из Эстонии 30 июля, обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами, а также собрал взрывное устройство в арендованном гараже на юго-западе Москвы. Цыганенко покинул страну за день до убийства Дугиной.

Автомобиль, в котором ехала активистка и дочь философа Александра Дугина, взорвался в Московской области вечером 20 августа. Дугина погибла на месте. Спустя два дня российские спецслужбы отчитались о раскрытии преступления: по версии ФСБ, за покушением стоят украинские спецслужбы. Киев эти обвинения отрицает.