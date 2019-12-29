ФСБ задержала подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге

ФСБ благодаря информации, полученной от американцев, смогли задержать двух граждан России, готовивших теракты, сообщает ТАСС.

Подозреваемые хотели провести серию терактов в Санкт-Петербурге. Теракты должны были состояться в новогодние праздники, в местах массового скопления людей, сообщили в спецслужбе.

Задержание произошло 27 декабря. В ФСБ сказали, что у задержанных изъяты материалы, подтверждающие подготовку ими терактов. Возбуждено уголовное дело по двум статьям. - приготовление к теракту и участие в деятельности террористической организации.