ФСБ заявила о поимке готовившего теракт агента разведки Украины

Спецслужбы задержали мужчину, который, по версии ФСБ, является агентом военной разведки Украины и готовил теракт. Об этом со ссылкой на центр общественных связей ФСБ сообщает ТАСС.
"Сотрудниками органов безопасности задержан агент Главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленный на территорию нашей страны с целью совершения террористического акта", — сообщили в ФСБ.
Мужчина уже дал признательные показания и сказал, что "теракт планировалось совершить путем подрыва двух самодельных взрывных устройств общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте".
Как уточняет "РИА Новости", одновременно сотрудник ФСБ задержали еще двоих предполагаемых агентов военной разведки, которые занимались сбором информации о стратегических объектах и фотосъемкой. Это отец и сын, Коваль Зиновий Зиновьевич 1974 года рождения и Коваль Игорь Зиновьевич 1999 года рождения. "Задержанные сознались в том, что завербованы действующим сотрудником УСБУ в Тернопольской области, полковником Коваликом Василием Васильевичем, 1973 года рождения, который поставил им задачу по сбору информации о стратегических объектах за вознаграждение в сумме $10 тыс.", — указали в ФСБ.
"Получены материалы, подтверждающие террористические устремления украинской военной разведки к объектам на территории нашей страны", — добавили в ФСБ.
В ноябре по подозрению в шпионаже в пользу Украины сотрудники ФСБ задержали депутата Ялтинского городского совета второго созыва Юрия Ломенко. В мае 2017 года Ломенко учредил и возглавил крымскую региональную общественную организацию "Национально-культурная автономия "Украинцы Крыма", но в октябре 2021 года ликвидировал ее.