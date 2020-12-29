ФСИН обвинила Алексея Навального как условно осужденного в уклонении от контроля

Московское управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) расценивает неявку к ним условно осужденного лидера оппозиции Алексея Навального как намеренное уклонение от обязательного контроля. Сообщение об этом размещено в понедельник на сайте ведомства.

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Ведомство напоминает, что в медицинском журнале The Lancet 22 декабря опубликована статья на основе материалов германской клиники Charite, собранных по результатам лечения Навального. Исходя из публикации, на которую ссылается ФСИН, Навальный после отравления химоружием семейства "Новичок" был выписан из клиники 20 сентября. А к 12 октября "у него прошли все последствия его болезни", подчеркивает российское пенитенциарное ведомство.

Таким образом, считают во ФСИН, "условно осужденный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции". "В соответствии с приговором суда на условно осужденного возложены обязанности, за неисполнение которых он несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ", — напомнили в управлении ФСИН.

Там отметили, что в случае подтверждения факта уклонения условно осужденного от контроля уголовно-исполнительной инспекции, "в отношении него будут приняты меры, предусмотренные частью 4 статьи 190 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (ответственность условно осужденных)". Статья предусматривает, в том числе, ходатайство в суд об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда.

В пресс-релизе сообщается, что 28 декабря Навальному направлено уведомление о явке в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ). Информация о необходимости явки также направлена его адвокату и пресс-секретарю.

В свою очередь, адвокат оппозиционера Вадим Кобзев опубликовал сообщение от начальника филиала N 15 УИИ московского УФСИН, согласно которому Навальный приглашен для регистрации к 9:00 29 декабря.

Сам Алексей Навальный расценил пресс-релиз ФСИН как долгожданное признание российскими властями факта его отравления боевым ядом. "ААААААААА ФСИН, ссылаясь на статью в "Ланцете" требует меня посадить. Но, извините, статья о том, что я был отравлен "Новичком". Значит, на официальном уровне государство признало отравление. Где же уголовное дело?" — написал оппозиционер в микроблоге Twitter.