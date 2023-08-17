FT: Россия увеличила интенсивность ударов по украинским авиабазам, ВСУ вынуждены постоянно перемещать летчиков и самолеты

Украинским летчикам приходится постоянно курсировать между десятками авиабаз и гражданских аэропортов из-за участившихся ударов России вглубь Украины, сообщает The Financial Times.

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Как пишет газета, в последнее время российские военные стали чаще наносить удары по авиабазам, взлетно-посадочным полосам и центрам подготовки пилотов на западе Украины.

По словам источников издания, эти удары преследуют одну цель — не дать ВСУ использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow и Scalp, которые запускаются с самолетов. В связи с этим украинские военные вынуждены постоянно менять места дислокации важнейших вооружений и квалифицированного персонала.

По словам бывшего командующего армией США в Европе генерала Бена Ходжеса, участившиеся атаки россиян по украинским авиабазам можно объяснить тем, что Россия "отчаянно" хочет убедиться, что Украина не получит возможность начать наносить удары по базам в Крыму.

"Русские знают, что они чрезвычайно уязвимы. И худшее, что с ними может случиться, — это если Украина получит возможность регулярно и точно наносить удары по базе Черноморского флота в Севастополе, авиабазам и логистическим узлам", — добавил он.

В мае Великобритания отправила в Украину крылатые ракеты Storm Shadow c радиусом действия более 250 километров, а Франция на саммите НАТО в Вильнюсе пообещала поставить идентичные ракеты воздушного базирования SCALP.

В начале августа в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского появился ролик с ракетой SCALP на одной из украинских авиабаз. Агентства Reuters и AFP писали, что ракеты передали Украине еще в июле.