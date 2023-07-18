FT: Саудовская Аравия и Турция ведут секретные переговоры о возвращении вывезенных в РФ украинских детей

Власти Саудовской Аравии и Турции уже несколько месяцев ведут непубличную работу по достижению договоренности между Москвой и Киевом, которая позволит вернуть на родину вывезенных украинских детей. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом переговоров.

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По данным собеседников издания, посредничество двух ближневосточных стран потребовалось, поскольку представители властей России и Украины отказываются говорить об этой теме напрямую — она гораздо чувствительнее обменов военнопленными, по которым у двух стран есть прямое взаимодействие. Источники FT отмечают, что по той же причине "никто никому не доверяет" и поэтому Москва и Киев нуждаются в независимых посредниках.

"Мы убеждены, что [прямых] переговоров в этом направлении не может быть, потому что речь идет не об обмене военнопленными, это гражданские лица, это дети", — сказала газете украинский уполномоченный по правам детей Дарья Герасимчук. Офис президента Украины, администрация президента РФ, власти Турции и Саудовской Аравии не ответили на просьбу FT о комментарии.

Процесс усложняет и то, что ни одна из сторон не вела подсчет вывезенных из Украины детей. Более того, они попали в Россию в разных обстоятельствах, и это затрудняет ведение статистики. Тем не менее, сейчас чиновники в обеих странах составляют списки вывезенных несовершеннолетних.

"Есть одна ситуация, когда мама и папа находятся на территории Украины. Есть еще одна, где нет мамы и папы, но есть тетя в Воронеже. Цель состоит в том, чтобы посчитать всех детей, чтобы понять, сколько их, а затем найти лучшее решение для каждого ребенка", — цитирует FT неназванного собеседника, знакомого с ходом переговоров.

В обсуждениях, пишет издание, задействован российский предприниматель Роман Абрамович. В самом начале войны он неофициально участвовал в мирных переговорах между Россией и Украиной, а впоследствии, как сообщали СМИ, и в достижении договоренностей об обмене пленными, в том числе командирами обороны "Азовстали".

Источники британской газеты высказали надежду, что сторонам удастся прийти к соглашению.

Саудовская Аравия предложила стать посредником в процессе возвращения украинских детей в июне на встрече представителей некоторых стран G20 в Копенгагене. Инициативу Эр-Рияда поддержали участвовавшие в переговорах представители западных стран, они также одобрили посреднические усилия королевства по другим вопросам, связанным с российским вторжением в Украину.

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По данным украинского государственного сайта "Дети войны", в Россию с 24 февраля прошлого года было депортировано 19592 ребенка, и только 385 из них удалось вернуть. В мае издание "Важные истории" на основании официальной статистики подсчитало, что по меньшей мере 2500 украинских детей могли быть усыновлены российскими семьями. Официальный Киев утверждает, что основная цель вывоза несовершеннолетних — их перевоспитание в соответствии с пропагандистскими представлениями об Украине.

В марте Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и его уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой именно по обвинению в организации вывоза украинских детей. ООН назвала депортацию несовершеннолетних военным преступлением, Парламентская ассамблея Совета Европы признала ее геноцидом.