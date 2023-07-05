FT: Си Цзиньпин лично предостерег Путина от ядерного удара по Украине. В Кремле это назвали "вымыслами"

Глава КНР Си Цзиньпин лично предупредил президента РФ Владимира Путина о недопустимости использования ядерного оружия в Украине. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на источники среди официальных лиц на Западе и в Китае.

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Личное послание Си было передано во время государственного визита главы КНР в Москву в марте 2023 года, утверждают собеседники издания.

Как отмечает FT, с тех пор китайские официальные лица в частном порядке стали ставить себе в личную заслугу, что убедили Путина отказаться от завуалированных угроз применения ядерного оружия. По словам представителя китайского правительства, это стало центральным элементом кампании Китая по восстановлению отношений с Европой.

В публичной плоскости Пекин последовательно выступал против применения ядерного оружия в Украине, однако на Западе беспокоились в неискренности этих заявлений из-за его особых партнерских отношений с Москвой. Однако предостережение Путину от Си вселило в страны Запада надежду на то, что Китай придерживается антиядерной риторики за закрытыми дверями, пишет газета.

"Китайцы берут на себя ответственность за отправку сообщений на всех уровнях", — заявил изданию высокопоставленный представитель администрации США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для прессы назвал "вымыслами" сведения FT о том, что Си Цзиньпин просил Владимира Путина отказаться от применения ядерного оружия.

Владимир Путин с самого начала полномасштабной войны в Украине намекает на возможное применение ядерного оружия. Последний раз президент говорил об этом 16 июня, выступая на экономическом форуме в Петербурге. В частности, Путин заявил, что Россия "теоретически" может использовать ядерное оружие в случае экзистенциальной угрозы государству.