FT: Украина и союзники воодушевлены "конструктивными" сигналами от КНР на саммите в Джидде

На прошедшем в Саудовской Аравии международном саммите Китай дал понять, что готов участвовать в дальнейших переговорах по урегулированию конфликта в Украине, и послал "конструктивные" сигналы союзникам Киева. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники среди европейских дипломатов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам одного из собеседников издания, китайская делегация "стремилась показать, что КНР — это не Россия", а "само присутствие Китая показывает, что Россия становится все более и более изолированной". Другой дипломат подчеркнул, что представители Пекина "активно участвовали [в дискуссиях] и положительно отнеслись к идее третьей встречи в этом формате".

Власти КНР пока что публично не комментировали итоги переговоров.

В саммите в Джидде на прошедших выходных, который был посвящен "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского, участвовали представители более 30 стран, в том числе государств ЕС, Бразилии, Турции, ЮАР и США. Предыдущая подобная встреча прошла несколько недель назад в Копенгагене, китайская делегация в Данию не приехала.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак оценил результаты переговоров как "позитивные". "У нас были очень продуктивные консультации о принципах, на которых должен строиться справедливый и прочный мир. Все участники продемонстрировали приверженность своих стран принципам Устава ООН, международного права и уважению суверенитета и неприкосновенности территориальной целостности государств", — заявил он.

Российские официальные лица приглашения на саммит в Джидде не получили. Комментируя встречу в Саудовской Аравии, заместитель председателя Совета безопасности и экс-президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что обсуждение мира невозможно без участия Кремля, признания "исторического контекста" и "текущих реалий": "Страны Украины никогда не было до 1991 года, она находится в стадии полураспада, а часть ее территорий вернулась в Россию". "Впрочем, и сами переговоры пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде", — добавил Медведев.