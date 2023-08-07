FT: Украина и союзники воодушевлены "конструктивными" сигналами от КНР на саммите в Джидде

На прошедшем в Саудовской Аравии международном саммите Китай дал понять, что готов участвовать в дальнейших переговорах по урегулированию конфликта в Украине, и послал "конструктивные" сигналы союзникам Киева. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники среди европейских дипломатов.
По словам одного из собеседников издания, китайская делегация "стремилась показать, что КНР — это не Россия", а "само присутствие Китая показывает, что Россия становится все более и более изолированной". Другой дипломат подчеркнул, что представители Пекина "активно участвовали [в дискуссиях] и положительно отнеслись к идее третьей встречи в этом формате".
Власти КНР пока что публично не комментировали итоги переговоров.
В саммите в Джидде на прошедших выходных, который был посвящен "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского, участвовали представители более 30 стран, в том числе государств ЕС, Бразилии, Турции, ЮАР и США. Предыдущая подобная встреча прошла несколько недель назад в Копенгагене, китайская делегация в Данию не приехала.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак оценил результаты переговоров как "позитивные". "У нас были очень продуктивные консультации о принципах, на которых должен строиться справедливый и прочный мир. Все участники продемонстрировали приверженность своих стран принципам Устава ООН, международного права и уважению суверенитета и неприкосновенности территориальной целостности государств", — заявил он.
Российские официальные лица приглашения на саммит в Джидде не получили. Комментируя встречу в Саудовской Аравии, заместитель председателя Совета безопасности и экс-президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что обсуждение мира невозможно без участия Кремля, признания "исторического контекста" и "текущих реалий": "Страны Украины никогда не было до 1991 года, она находится в стадии полураспада, а часть ее территорий вернулась в Россию". "Впрочем, и сами переговоры пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде", — добавил Медведев.