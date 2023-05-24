FT: в рейде на Белгородскую область участвовала бронетехника из США. Пентагон не разрешал применять ее на территории РФ

Участники "диверсии" в Белгородской области РФ использовали бронеавтомобили американского производства, пишет газета Financial Times. Представители властей США не давали разрешения на применение этой техники на российской территории, отмечает издание.

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Судя по опубликованным Минобороны РФ фото и видео, несколько машин были "повреждены" и, вероятно, "брошены" в результате боев, завязавшихся в Белгородской области. При этом издание подчеркивает, что, судя по всему, не все доступные в Интернете снимки и ролики были сняты на российской стороне границы.

Лидер участвовавшего в операции "Русского добровольческого корпуса" Денис Никитин в комментарии для FT заявил, что в рейде были задействованы по меньшей мере два бронеавтомобиля M1224 MaxxPro и несколько машин пехоты HMMWV. Эту технику украинская армия получила в рамках американских пакетов военной помощи. Вашингтон неоднократно подчеркивал, что ВСУ могут использовать полученное таким образом вооружение только в пределах общепризнанных границ Украины.

Издание "Агентство" ранее со ссылкой на аналитиков Onyx, работающих с открытыми данными, сообщало, что участники рейда в Белгородской области потеряли как минимум восемь единиц бронетехники. Среди них называли два американских бронетранспортера International MaxxPro, три американские армейские машины пехоты M1151 и M1152 HMMWV, а также польский бронеавтомобиль AMZ Dzik-2.

Хотя поначалу Пентагон скептически отнесся к правдивости сообщений об использовании американской техники в Белгородской области, позднее пресс-секретарь ведомства Пэт Райдер заявил, что США не давали согласия на применение их техники на территории РФ. "Мы не давали разрешения на передачу оборудования, они не просили о передаче оборудования так называемым военизированным организациям. Мы ввели очень строгие протоколы с точки зрения мониторинга конечного использования и добились хороших успехов в работе с нашими украинскими партнерами в этом направлении", — отметил Райдер.

22 мая на территорию Белгородской области РФ, по словам местных властей, зашла "диверсионно-разведывательная группа ВСУ", в приграничных селах Грайворонского района шли бои. Ответственность за атаку взяли на себя легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" (утверждается, что эти подразделения состоят из россиян и воюют на стороне Украины). Лидер РДК — правый радикал Денис Никитин, среди других бойцов корпуса журналисты также опознали нескольких сторонников неонацистских взглядов.

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На следующий день Минобороны РФ заявило о "разгроме" вошедших на территорию России вооруженных людей и отчиталось об "уничтожении" более 70 участников диверсии (независимо подтвердить или опровергнуть это утверждение не представляется возможным). По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, 12 мирных жителей получили ранения (один из них впоследствии скончался в больнице), также в ходе эвакуации умерла местная жительница 1941 года рождения. О потерях со стороны российских военных не сообщалось.

Власти Украины отрицают свою причастность к рейду на территории России. "События в Белгородской области и других приграничных территориях — следствие полномасштабного вторжения и агрессивной войны путинской России против Украины. Да, ответственность за эти события взяли на себя граждане РФ, а именно силы РДК и легиона "Свобода России". Я думаю, что мы все только можем поздравить решительные действия оппозиционно настроенных граждан России, которые готовы к вооруженной борьбе с преступным режимом Путина", — говорил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.