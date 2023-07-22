FT: Зеленский обещает ускорить контрнаступление
Foto: AP/Scanpix/LETA

Президент Украины Владимир Зеленский уверяет своих западных союзников, что контрнаступление ВСУ вот-вот "наберет обороты", сообщает Financial Times, отмечая, что "власти западных стран встревожены медленным ходом операции".

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Украинский лидер общался по видеосвязи с лидерами международной безопасности на четырехдневном Аспенском форуме по безопасности, где обсуждались темпы украинского контрнаступления.

По словам Зеленского, теснить российские войска на Украине удалось начать лишь неделю назад — намного позже, чем рассчитывал Киев, — поскольку до этого у ВСУ не было нужного количества боеприпасов, вооружений и прошедших необходимое обучение бойцов.

Вынужденная задержка начала операции позволила России заминировать нужную ей территорию и возвести оборонительные рубежи.

Однако динамика на фронте вот-вот изменится, пообещал Зеленский, в очередной раз повторив просьбу к союзникам об активизации поставок ракет большой дальности и предоставлении Украине современных истребителей.

Джейк Салливан, советник по национальной безопасности США, заявил на форуме, что результаты военных усилий Украины станут ясны только после того, как Киев полностью задействует свои силы.

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