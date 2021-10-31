G20: Мировые лидеры утвердили нижний предел налога на прибыль крупных корпораций

Лидеры двадцати крупнейших экономик мира одобрили международное соглашение, согласно которому прибыль крупного бизнеса будет облагаться налогом не менее 15%. Таким образом страны "двадцатки" хотят добиться, чтобы транснациональные компании платили больше налогов, а не уходили от них, декларируя прибыль в офшорах.

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Пакт о минимальном 15% налоге был согласован всеми лидерами, принимавшими участие в саммите G20 в Риме. Главы двух стран - России и Китая, Владимир Путин и Си Цзиньпин участвовали в саммите по видеосвязи. ВВП стран "большой двадцатки" составляет около 80% от мирового ВВП.

Ожидается, что налоговое новшество, изначально предложенное США, вступит в силу к 2023 году.

Министр финансов США Джанет Йеллен сказала, что это соглашение станет историческим для мировой экономики.

По ее мнению, в результате соглашения американские предприятия и рядовые работники в целом выиграют, хоть американским мегакомпаниям и придется платить больше налогов.

Саммит G20 предваряет долгожданный климатический саммит COP26 в Глазго, который начинается в понедельник. То, что происходит на G20, может задать тон и для COP26, где странам предстоит обсудить их обязательства по борьбе с изменением климата.

Что нужно знать о климатическом форуме в Глазго

Правительства стран должны договориться об амбициозных сокращениях вредных выбросов, чтобы затормозить глобальное потепление.

Итоги саммита будут зависеть от того, какие климатические обязательства готовы на себя взять крупнейшие в мире загрязнители атмосферы, такие как США и Китай.

Решения, принятые на саммите, могут повлиять на то, как люди работают, отапливают дома, на то, что они едят и как путешествуют.

Согласно сообщению агентства Рейтер, в проекте коммюнике саммита "двадцатки" прописано обещание G20 работать над тем, чтобы средняя температура в мире не поднялась больше, чем на 1,5°C, что потребует значимых и эффективных действий со стороны всех стран.

В проекте также отмечается, что развитым странам необходимо будет ежегодно до 2025 года выделять 100 млрд долларов из государственных и частных источников на помощь развивающимся странам в борьбе с изменением климата.

Такое обязательство развитые страны уже браали на себя на климатическим саммите в Копенгагене в 2009 году, но оно так и не было выполнено.

От экологов тем временем поступают все более мрачные предупреждения насчет будущего планеты, если не будут приняты срочные меры по сокращению выбросов углерода.

Политики на словах разделяют опасения ученых: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, например, назвал изменение климата самой большой угрозой человечеству.

Однако он также признал, что ни встреча G20, ни COP26 не остановят глобальное потепление - человечеству, если будут приняты правильные меры, удастся лишь замедлить рост температуры на планете.