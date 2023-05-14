G7 и ЕС обсуждают эмбарго на возобновление импорта российского газа

Страны-члены "Группы семи" (G7) и Европейский Союз обсуждают введение эмбарго в рамках одиннадцатого пакета санкций на возобновление импорта газа из РФ по тем маршрутам, по которым Москва ранее срезала поставки. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на официальных лиц, участвующих в переговорах.

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Решение должно быть одобрено по итогам саммита G7 в Хиросиме 19 мая.

В случае утверждения данная мера воспрепятствует возможному возобновлению экспорта российского газа по трубопроводам в такие страны, как Польша и Германия, куда Россия прекратила поставки в прошлом году, отмечает FT.

Запад хочет добиться, чтобы Россия не получила прирост доходов от продажи энергоносителей, речь идет об усилении экономического давления на Москву спустя 15 месяцев после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Предложение потребует дополнительных разъяснений

По словам собеседника издания, шаг должен быть предпринят, чтобы "убедиться, что партнеры не передумают в гипотетическом будущем".

Один из дипломатов ЕС сказал, что предложение требует дополнительных разъяснений со стороны Брюсселя с целью установить, каким образом изменится статус-кво, особенно с учетом того, что часть сырья, в частности, нефть из Казахстана идет через трубопровод "Дружба". "Должно быть ясно, как именно это будет работать", - сказал собеседник издания.

Казахстан осуществляет транзит своей нефти в Германию. Она поставляется по системе российских магистральных нефтепроводов "Транснефть" в направлении пункта "Адамова застава" на северо-востоке Польши для дальнейшей переправки в Германию. Прокачка по территории РФ подтверждена министерством энергетики России. Транзит реализуется в рамках соглашения между Москвой и Астаной от 7 июня 2002 года.

Москва зарабатывает на транзите, а не непосредственно на продаже сырья. Как сообщил российский оператор "Транснефть" 29 декабря 2022 года, компания "КазТрансОйл" подала заявку на бронирование дополнительных мощностей на прокачку по "Дружбе" 1,2 млн тонн нефти в 2023 году.

Нефтяное эмбарго

Эмбарго ЕС на нефть из РФ вступило в силу 5 декабря 2022 года для поставок по морю, ФРГ обязывалась к 31 декабря 2022 года прекратить импорт из России по нефтепроводу "Дружба".

"Газпром" 31 августа 2022 года на 60 процентов сократил поставки в Германию по газопроводу "Северный поток", сославшись на проблемы с турбинами компании Siemens Energy. В июле газопровод полностью остановили на десятидневный плановый ремонт, затем объемы прокачки снизились уже на 80% от его пропускной способности. В конце августа было объявлено о новых внеплановых трехдневных профилактических работах, после которых снабжение немецкого рынка больше не возобновилось.

Затем, 26 сентября 2022 года, произошла диверсия на "Северных потоках", почти полностью разрушившая эти газопроводы.