Гаага отклонила предложение Москвы о суде по делу о катастрофе малазийского "Боинга" в Донбассе

Власти Нидерландов не считают возможным передать России право провести суд над обвиняемыми в гибели малайзийского самолета, заявил министр юстиции Фердинанд Грапперхаус.

Власти Нидерландов ответили отказом на предложение Москвы провести в России судебные процессы в отношении трех россиян, подозреваемых в причастности к катастрофе малайзийского пассажирского "Боинга" в Донбассе. В Гааге такой вариант не рассматривается и не считается возможным, сообщил министр безопасности и юстиции Нидерландов Фердинанд Грапперхаус в письме парламенту, которое было обнародовано вечером в среду, 12 февраля.

Россия направила соответствующий запрос в октябре 2019 года, указал далее министр. Он подчеркнул, что власти в Гааге "полностью уверены в независимости и качестве нидерландского правосудия". Суд над четырьмя фигурантами дела о крушении самолета "является важным шагом в установлении правды и справедливости для всех 298 жертв рейса MH17 и их родственников", пояснил далее Грапперхаус.

Процесс начнется 9 марта

9 марта в здании суда строгого режима, расположенном близ амстердамского аэропорта Схипхол начнется судебный процесс в отношении трех граждан РФ и одного украинца, которых обвиняют в причастности к гибели 298 человек, находившихся на борту малайзийского самолета. Трое россиян — это бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза), а гражданин Украины — Леонид Харченко (Крот).

В начале февраля национальная прокуратура Нидерландов выдвинула официальные обвинения против четырех фигурантов дела о МН17 и вызвала их в Нидерланды для следственных действий. Ни Россия, ни Украина не выдают своих граждан, поэтому обвиняемые вряд ли будут лично присутствовать в суде. Уголовное дело насчитывает около 30 тысяч страниц.

Самолет "Боинг-777", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года самолета над территорией, удерживаемой пророссийскими сепаратистами на востоке Украины. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли, две трети из них были подданными Нидерландов.