Гаити просит США прислать армию для охраны объектов инфраструктуры

Правительство Гаити запросило у США военной помощи для охраны ключевых объектов инфраструктуры, заявил в пятницу министр по делам выборов Матиас Пьер.

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Президент Гаити был убит в ночь на среду в своей резиденции. На теле 53-летнего Моиза насчитали 12 огнестрельных ранений. Официального объяснения того, как нападавшие пробрались в резиденцию президента и какие у них были мотивы, власти Гаити пока не давали.

Власти Гаити также просят ООН направить войска для обеспечения безопасности страны.

США ранее согласились оказывать правительству Гаити помощь в расследовании убийства.

Как сообщается, власти Гаити попросили США направить войска для помощи в защите инфраструктуры, портов, аэропортов и энергетических систем.

Запрос Гаити касается ограниченного числа военнослужащих, примерно 500 человек, сказал Пьер в интервью Си-эн-эн. Министр считает, что угрозу для Гаити могут представлять "потенциальные наемники".

В пятницу в Белом доме заявили, что на Гаити вскоре отправятся несколько высокопоставленных федеральных следователей. Гаитянская полиция заявляет, что среди наемников, участвовавших в убийстве, двое обладателей американского гражданства.

Посол Гаити в США, как стало известно в четверг, после убийства президента потребовал введения санкций против его организаторов. "Мы просим у администрации Байдена ввести санкции в рамках Глобального акта Магнитского в отношении всех, кто как-то способствовал убийству президента", — говорится в письме посла Эдмона Бакши главе Госдепартамента Энтони Блинкену.

Сенат Гаити в пятницу назначил своего главу Джозефа Ламберта временным президентом. Этот шаг еще больше ввергает Гаити в политический кризис, поскольку в конституции не указано, кто должен взять бразды правления в свои руки в подобной ситуации, пишет Рейтер. Агентство напоминает, что до сих пор обязанности президента исполнял премьер-министр Клод Джозеф.

Что известно о наемниках?

Предполагаемых участников убийства президента в пятницу показали по местному телевидению.

Одновременно глава полиции Колумбии Хорхе Луис Варгас подтвердил, что среди людей, убивших президента Моиза, были бывшие колумбийские военнослужащие.

Колумбийские спецслужбы отследили перемещения двоих из нападавших, а американские СМИ узнали, что известно о задержанных, которых называют гражданами США.

Генерал подтвердил, что шестеро из нападавших, двое из которых уже убиты, в прошлом служили в колумбийской армии. Они ушли в запас в период между 2018 и 2020 годами, добавил Варгас.

По версии гаитянской полиции, колумбийцами были 26 из 28 напавших на резиденцию. 17 из этих 28 человек были задержаны — шестеро в доме, который они использовали как базу, еще 11 — после того, как они проникли на территорию посольства Тайваня, скрываясь от правоохранителей.

Еще шестеро подозреваемых находятся в розыске. Полиция ищет заказчиков убийства, о мотивах нападавших ничего не сообщается.

Госдепартамент США в пятницу признал, что в Гаити были задержаны американские граждане, однако подробностей его представитель раскрывать не стала.

Американские и канадские СМИ, впрочем, сообщают, что один из задержанных, 35-летний Джеймс Солаж, жил во Флориде и раньше работал охранником в канадском посольстве в Гаити.

Второго задержанного, тоже жителя Флориды, зовут Джозеф Винсент, рассказал корреспонденту газеты Le Nouvelliste следственный судья Клеман Ноэль. Он утверждает, что мужчины работали переводчиками у наемников. Работу по его словам они нашли в интернете.

"Их миссией был захват президента Моиза, а не убийство", — сказал источник газеты.

Прокурор Порт-о-Пренса Бедфорд Клод в пятницу заявил, что следователи допросят всех сотрудников служб безопасности, находившихся рядом с президентом в ночь убийства.

Паспорта и оружие

"Иностранцы приехали в нашу страну, чтобы убить президента", — заявил на пресс-конференции в пятницу шеф полиции Гаити Леон Шарль. Позади него на полу в ряд сидели задержанные подозреваемые. Пресс-конференция транслировалась по телевидению.

Полицейские в масках показали колумбийские паспорта, изъятые у нападавших. Также было продемонстрировано оружие — винтовки, дробовики, мачете и кувалды.

У подозреваемых, помимо прочего, изъяли доллары США, личную чековую книжку президента и сервер с видеозаписями из его резиденции, пишет газета Le Nouvelliste.

По информации колумбийской газеты El Tiempo, в редакцию которой попали конфиденциальные документы с именами подозреваемых, четверо из них в начале июня прилетели из Колумбии в соседнюю с Гаити Доминиканскую республику. Оттуда они пересекли границу.

Газета пишет, что колумбийские спецслужбы обнаружили в соцсетях подозреваемых фотографии с популярного у туристов курорта в Доминикане.

Убийство президента стало причиной беспорядков в столице Гаити, беднейшей страны западного полушария. Власти ввели в стране чрезвычайное положение. Доминиканская республика закрыла свою границу с Гаити.