Газета: американская разведка помогала Украине готовить контрнаступление

Перед началом контрнаступления в Харьковской области украинские власти активизировали обмен разведданными со спецслужбами США. Это позволило определить слабые места в обороне российской армии и привести Украину к крупнейшему с начала войны успеху, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в госструктурах США.

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В результате контрнаступления украинским войскам удалось освободить значительные территории на северо-востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к вечеру субботы, 10 сентября, под контроль Вооруженных сил Украины перешло около 2000 кв км территории страны.

Газета сообщает, что на протяжении всей войны США предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах на российских военных линиях. При этом американские спецслужбы отмечают, что зачастую у них было больше информации о планах России, чем Украины, поскольку украинская сторона тщательно хранила свои планы в секрете.

На этой неделе ВСУ начали контрнаступление на оккупированных территориях Харьковской области. 8 сентября российские войска под угрозой окружения оставили город Балаклея, а 10 сентября — западную часть города Купянск и город Изюм.

10 сентября Минобороны России впервые прокомментировало отступление в Харьковской области. Ведомство назвало его "операцией по свертыванию и организованной переброске войск" для "наращивания усилий на Донецком направлении".