Газета: Байден может направить тысячи военнослужащих в Балтию и Восточную Европу

Президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения в странах Балтии и Восточной Европы нескольких тысяч американских военнослужащих, а также кораблей и авиации, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации. Власти США рассматривают расширение военного присутствия в регионе на фоне растущих опасений по поводу возможного "вторжения" России на Украину, пишет газета.

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В субботу, 22 января, на встрече в загородной резиденции президента США Кэмп-Дэвид, высокопоставленные представители Пентагона представили Байдену несколько вариантов действий, сообщили собеседники издания. Они включают отправку от 1 тыс. до 5 тыс. военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью "десятикратного увеличения" их численности, если ситуация ухудшится, передает РБК.

По словам источников газеты, Байден, как ожидается, примет решение уже на этой неделе.

Издание уточняет, что ни один из рассматриваемых вариантов не предусматривает развертывания дополнительных американских войск на территории самой Украины.

По словам источников издания в Белом доме, план также включает развертывание дополнительных тысяч американских военнослужащих на восточном фланге НАТО, в который входят Эстония, Латвия и Литва.

Этот шаг, пишет NYT, станет "поворотным моментом" для администрации американского президента, которая до этого момента занимала сдержанную позицию в отношении Украины, опасаясь спровоцировать Россию. Но поскольку переговоры между представителями России и США не принесли результатов, администрация решила отказаться от этой стратегии.

Байден, выступая на прошлой неделе на пресс-конференции по случаю года пребывания на посту президента, заявил, что США в случае необходимости готовы увеличить американское военное присутствие на восточном фланге НАТО — в Румынии и Польше. Такую возможность он допускал и в декабре, подчеркивая, что это произойдет в случае "вторжения" России на Украину.