Газета: Россия вербует сирийцев для войны в Украине
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Россия вербует сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях, для переброски их в Украину, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на четырех американских чиновников. Сколько именно сирийских наемников планируется отправить, американские официальные лица не уточнили.

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С другой стороны, как пишут арабские СМИ, многие сирийцы откликнулись на призыв президента Украины Владимира Зеленского приехать воевать добровольно в частном порядке на стороне Украины. Эту информацию подтверждает и базирующаяся во Франции некоммерческая организация "Сирийцы за правду и справедливость" (Syrians for Truth and Justice (STJ).

"С момента начала вторжения России в Украину сирийцы разделились на сторонников российской операции, тех, кто выступает против, и тех, кто придерживается нейтральной позиции" - пишет STJ.

Украинский конфликт может стать новым центром притяжения для иностранных бойцов, считает эксперт по Сирии аналитического Института по изучению войны (Study of War) Дженнифер Кафарелла.

"Тот факт, что в Украину едут добровольцы и из других стран, интернационализирует боевые действия, а значит может связать войну в Украине с более широкой межрегиональной динамикой, особенно на Ближнем Востоке", - цитирует эксперта Wall Street Journal.

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BBC News Русская служба:

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