Газета: Россия впервые официально внесет Латвию в список "недружественных стран"

Правительство России в скором времени опубликует список "недружественных стран" согласно подписанному 23 апреля указу президента. По информации издания "Известия" в перечень могут попасть около десяти государств, среди которых помимо США могут оказаться Великобритания, Польша, Чехия, Канада и страны Балтии.

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По словам одного из источников, знакомых с ситуацией, в список попадут США, Польша, Чехия, Литва, Латвия, Эстония. Другой источник "Известий" добавил, что вполне возможно включение в перечень также Великобритании, Канады, Украины и Австралии.

"Окончательно список еще не утвержден. Ведется работа. Просто так никого записывать в "недружественные" не будут. Как именно будут действовать данные меры противодействия, также еще прорабатывается. Возможен полный запрет на работу граждан России на эти дипмиссии", — пояснил собеседник.

Вряд ли "недружественный" список будет слишком большим, однако США, страны Балтии и Чехия в него наверняка попадут, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

"У больших стран Западной Европы — например, Германии и Франции — расходятся позиции с Россией, но они воспринимаются Москвой как некие условные партнеры, которые находятся в политической, экономической и военной зависимости от Вашингтона. Однако у них есть своего рода самостоятельность, поэтому они для нас — переговорная сторона", — сказал депутат "Известиям".