Газета узнала о планах Навального вернуться в Россию

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил немецкому прокурору, что планирует вернуться в Россию, как только выздоровеет. Об этом со ссылкой на источники в службе безопасности Германии сообщила газета The New York Times.

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"Он [Навальный] не собирается отправляться в ссылку в Германию. Он хочет вернуться домой в Россию и продолжить свое дело", — сказал собеседник издания.

По его словам, Навальный "полностью осознает свое состояние, то, что произошло, и где он находится", передает РБК. В разговоре с немецким прокурором политик отказался сотрудничать с российской стороной, которая предложила Германии провести совместное расследование случившегося, сообщил источник NYT.

Накануне, 14 сентября, берлинская клиника "Шарите", в которой лечат оппозиционера, сообщила, что Навального полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и "он уже может на время покидать больничную койку".

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, после чего политика доставили в местную больницу, где он впал в кому. Через два дня Навального перевезли на лечение в клинику "Шарите" в Германии.

Сторонники оппозиционера утверждали, что его отравили из-за политической деятельности. Российские врачи версию с отравлением неоднократно опровергали. В качестве возможного диагноза они называли нарушение обмена веществ, которое могло произойти из-за резкого падения сахара в крови.