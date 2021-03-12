Газета: в Эстонии самый высокий недельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 в мире

Эстония заняла первое место в мире по совокупному показателю количества выявленных за последнюю неделю случаев Covid-19, опередив Чехию, которая ранее занимала первое место по заболеваемости Covid-19, сообщает газета Postimees со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

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Кумулятивный семидневный показатель заболеваемости на один миллион жителей в Эстонии за неделю увеличился на 15%, достигнув 1111. В то время как в Чехии он снизился на 5,4% и сейчас составляет 1086. Черногория занимает третье место с семидневным показателем заболеваемости в 903 случая Covid-19 на миллион жителей.

Латвия этом в списке занимает 33-е место (273 случая Covid-19 на миллион жителей), а Литва — 49-е (162 случая).

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости в Чехии по-прежнему остается самым высоким, но, если текущие тенденции сохранятся, подъем Эстонии на первое место и по этому показателю — лишь вопрос времени, отмечает издание.

По оценке департамента здравоохранения Эстонии, 14-дневное кумулятивное число случаев Covid-19 на 100 тыс. жителей в стране на 12 марта составляет 1465,1. Доля положительных результатов теста на Covid-19 в стране за последние сутки составила 18,8%.