Газовые протесты в Казахстане. Что происходит и как реагирует власть

Жители западной области Казахстана третий день протестуют из-за повышения цен на сжиженный газ — 1 января его цена увеличилась вдвое. В понедельник стихийные протесты переросли в столкновения с полицейскими, власти отключают интернет, в регионах ввели ЧП.

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В ответ власти Казахстана объявили о значительном снижении цены на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области, пишет euronews. Правительственная комиссия, которая во вторник прибыла в регион, пошла навстречу протестующим:

Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества. Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в тч в ходе завтрашнего рабочего совещания в столице. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 4, 2022

Позже президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился к населению страны, заверив, что власть не падет. Его слова приводит ТАСС:

"Дорогие соотечественники, вновь обращаюсь к вам. Проявите благоразумие и не поддавайтесь на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности. Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет", — заявил президент Казахстана в своем видеозаявлении.

Токаев добавил, что нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог, а также обратился к молодежи и посоветовал "не портить свои жизненные пути и не отравлять жизнь близким", пообещав, что все законные просьбы и требования с их стороны будут внимательно учтены.

"Завтра состоится рабочее совещание по всем этим вопросам. Надеюсь на ваше благоразумие. Сейчас на карте и ваше благополучие, и место нашей страны в современном мире", — сказал президент страны.

Тем временем в сети появляются видео, на которых видны насильственные действия полицейских по отношению к протестующим — используют слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

🇰🇿 Policijas un iekšējā karaspēka spēki #Almati #Kazahstāna pielieto skaņas un gaismas granātos, ru gāzi un gumijas lodes.

🎥kgtimes pic.twitter.com/oTyFPpu554 — BreakingLV (@breakinglv) January 4, 2022



Сообщают также о перебоях в работе интернета, например, недоступны сайты некоторые новостные сайты. Так, в КазТАГ объяснили, что новостной портал "Медиазона" заблокировали после отказа удалить статью о протестах по требованию министерства информации Казахстана. Редакция считает действия властей актом цензуры.

"Медиазона" сообщает, что в Казахстане без VPN не работают Telegram, WhatsApp и Signal. А по информации Sputnik Казахстан — и мобильный интернет.

Телеграм-канал KazTAG пишет, что в связи с протестами президент страны ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) в Алматы и Мангистауской области.