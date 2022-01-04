Газовые протесты в Казахстане переросли в столкновения с полицией

В западной Мангистауской области Казахстана третий день протестуют из-за повышения цен на сжиженный газ. В понедельник стихийные протесты переросли в столкновения с полицейскими. В соцсетях публикуют видео стычек с полицией.

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Правительственная комиссия пообещала митингующим в городе Актау на западе страны снизить цену на газ и дала гарантии не привлекать их к ответственности, сообщила во вторник пресс-служба премьер-министра республики.

"Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшихся на площади "Ынтымак" ("Солидарность") в городе Актау. На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой города Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге (0,11 доллара — Ред.) за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности национальной компании "Казмунайгаз", — говорится в сообщении пресс-службы, распространенном во вторник 4 января.

Ранее власти области с 1 января повысили цену на сжиженный газ с 60 тенге (около 10 рублей) до 120 тенге за литр.

По сообщениям местных СМИ, протесты проходят в Жанаозене, Курыке, Акшукуре, Атырау и других населенных пунктах. Самый крупный из них — в Актау, где на площади у здания администрации собралось, по сообщениям корреспондентов, около тысячи человек.

#Atyrau, which is on the Caspian sea in western #Kazakhstan, joins the protest against gas price hikes. 40% of the Kazakh oil produced in Atyrau. It is one of the richest regions in the country. pic.twitter.com/DThrnoQPLr — Bota Jardemalie 🇰🇿🇧🇪🇪🇺 (@jardemalie) January 4, 2022

"В Актау уже за полночь, но протестующие не покидают площадь у акимата [администрация города]. Силами жителей организовано питание собравшихся, развернуты палатки", — цитировало агентство Интерфакс одного из очевидцев протеста.

Как следует из видео, которые опубликовали местные СМИ, протестующие поставили напротив акимата юрту. Они также говорят, что наладили обеспечение участников протеста водой и продовольствием.

"Тысячи, если не десятки тысяч человек мирно протестуют в Казахстане, скандируя "Старик, уходи", что означает, что диктатор Назарбаев должен уйти в отставку со всеми своими друзьями", — написал один из активистов в "Твиттере", опубликовав видео, на котором видна заполненная людьми площадь.

Местные власти обратились к демонстрантам с просьбой не нарушать законодательство.

В Нур-Султане 4 января задержали нескольких участников митинга, сообщила пресс-служба департамента полиции столицы Казахстана.

В Алматы перекрыты ближайшие дорожные артерии, а в центре города нет интернета, сообщил Русской службе Би-би-си местный журналист Виктор Верк.

Власти заявили о начале переговоров

Протесты начались в городе Жанаозен, где в 2011 году полиция открыла огонь по протестующим.

Юрист Бота Джардемали опубликовала видео из города Атырау в западной части страны, где видно стычку с милицией. На записи видно, что у милиционеров нет дубинок.

#Atyrau: police vs protesters on the main city square. pic.twitter.com/Kqpg58JH2U — Bota Jardemalie 🇰🇿🇧🇪🇪🇺 (@jardemalie) January 4, 2022

В понедельник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству "срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности".

Позднее на сайте премьер-министра республики появилось сообщение о том, что правительство планирует принять меры и урегулировать цены на газ в области, а хозяева автозаправок "в инициативном порядке" согласились снизить цену на СПГ до 85-90 тенге за литр.

Однако протестующих это не устроило, они требуют возврата к прежним ценам в 60 тенге.

"Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора", — добавили в правительстве.

Днем 4 января стало известно, что представители митингующих жителей Мангистауской области и члены прибывшей в регион правительственной комиссии начали переговоры об урегулировании ситуации. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

В 2011 году длительная забастовка нефтяников в центре нефтепереработки в Жанаозене вылилась в беспорядки. Полиция открыла огонь по демонстрантам в городе и на железнодорожной станции Шетпе.

В результате 16 человек погибли и более 100 пострадали.