Газовые протесты в Казахстане переросли в столкновения с полицией

В западной Мангистауской области Казахстана третий день протестуют из-за повышения цен на сжиженный газ. В понедельник стихийные протесты переросли в столкновения с полицейскими. В соцсетях публикуют видео стычек с полицией.

Правительственная комиссия пообещала митингующим в городе Актау на западе страны снизить цену на газ и дала гарантии не привлекать их к ответственности, сообщила во вторник пресс-служба премьер-министра республики.

"Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшихся на площади "Ынтымак" ("Солидарность") в городе Актау. На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой города Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге (0,11 доллара — Ред.) за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности национальной компании "Казмунайгаз", — говорится в сообщении пресс-службы, распространенном во вторник 4 января.

Ранее власти области с 1 января повысили цену на сжиженный газ с 60 тенге (около 10 рублей) до 120 тенге за литр.

По сообщениям местных СМИ, протесты проходят в Жанаозене, Курыке, Акшукуре, Атырау и других населенных пунктах. Самый крупный из них — в Актау, где на площади у здания администрации собралось, по сообщениям корреспондентов, около тысячи человек.

#Atyrau, which is on the Caspian sea in western #Kazakhstan, joins the protest against gas price hikes. 40% of the Kazakh oil produced in Atyrau. It is one of the richest regions in the country. pic.twitter.com/DThrnoQPLr