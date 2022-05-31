"Газпром" прекратил поставки в Нидерланды после отказа платить за газ в рублях

Российская компания "Газпром" подтвердила, что полностью прекратила поставки газа в Нидерланды, поскольку эта страна отказалась платить за топливо в рублях. Москва требует этого от западных партнеров на фоне введенных против нее экономических санкций из-за войны с Украиной.

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В сообщении "Газпрома", опубликованном утром во вторник, сказано, что "по состоянию на конец рабочего дня 30 мая "Газпром экспорт" не получил платеж за поставки газа в апреле от компании GasTerra B.V." в соответствии с указом президента Владимира Путина, по которому покупатели в западных странах, признанных "недружественными", должны оплачивать топливо в рублях.

GasTerra заявила, что такая оплата может нарушить санкции Евросоюза и что платеж сопряжен со слишком большими финансовыми и операционными рисками. Там сообщили, что неоднократно просили "Газпром" придерживаться договорных методов оплаты и обязательств по доставке газа.

В GasTerra считают, что невозможно предсказать, "сможет ли европейский рынок справиться с этой потерей поставок без серьезных последствий". Компания является наполовину государственной, и по 25% принадлежит Shell и ExxonMobil.

Министр энергетики Нидерландов Роб Джеттен заявил, что домохозяйства и промышленность не пострадают, так как в ожидании изменений GasTerra закупила газ дополнительно. "Однако правительство продолжит внимательно следить за ситуацией в предстоящий период", — сообщил он.

Решение "Газпрома" означает, что до 1 октября 2022 года, когда заканчивается текущий контракт, Нидерланды не получат примерно 2 млрд кубометров газа. По оценке агентства "Интерфакс", которое ссылается на справочник BР, в 2020 году Нидерландам потребовалось 36,6 млрд кубометров газа, из которых российское топливо составило 11,8 млрд кубометров.

Следующей европейской страной, которая останется без российского газа, может стать Дания — ее власти также отказались платить за газ в рублях. В понедельник крупнейший датский поставщик газа — компания Ørsted предупредила о риске прекращения поставок топлива.

Ранее "Газпром" уже прекратил поставки газа в Финляндию (этой стране также отключили российское электричество), Польшу и Болгарию. По оценкам Financial Times, на эти страны приходится 16% объема газа, который Россия обязалась продать европейским потребителям в начале года.

Суть схемы, которую Кремль навязывает "недружественным" странам (в частности, всему ЕС), в том, чтобы те переводили оплату за газ не на европейский счет "Газпрома", а на свой собственный счет в российском "Газпромбанке", который будет осуществлять конвертацию валюты в рубли. Такие счета уже открыли 10 стран, одной из них может быть Италия, пишет Bloomberg. Официально на российскую схему пока согласилась только Венгрия.